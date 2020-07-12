Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 17:44 — REGNUM По факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Об этом 12 июля сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля при перекачке авиационного топлива из баржи на реке Большая Хета в Красноярском крае в результате разгерметизации трубопровода произошёл разлив топлива на грунт. ЧП произошло в районе населённого пункта Тухард.

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