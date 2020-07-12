Баку, , 17:14 — REGNUM В Азербайджане общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 520 и достигло 24 041. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве страны.

«В Азербайджане выявлены еще 520 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

При этом указано, что с начала пандемии в стране скончались 306 пациентов с диагнозом COVID-19. Излечившимися признаны 15 093 человека, в больницах остаются 8642 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля университет Джона Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что за последние сутки на территории США было выявлено свыше 61 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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