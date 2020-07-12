Москва, , 17:09 — REGNUM В Москве на следующей неделе ожидается существенное изменение температурного фона. Об этом 12 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

«Воздушные потоки устремляются в центр Европейской России с севера, и приходит настоящее похолодание, — сказал специалист. — Во вторник (14 июля) максимальная температура будет около +20 °С».

Вильфанд добавил, что 15 и 16 июля температура воздуха в столице будет составлять +14…+19 °С.

По мнению синоптика, «сильное ощущение дискомфорта» могут вызвать такие погодные колебания, так как прогнозируется не только изменение погодных условий, но и снижение температуры.

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