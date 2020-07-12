Вашингтон, , 16:48 — REGNUM За последние сутки на территории США было выявлено свыше 61 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 июля сообщает университет Джона Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за последние 24 часа в стране было зафиксировано 61 352 заразившихся SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало составлять 3 247 782.

Также сообщается, что за этот же период от COVID-19 в США скончались 685 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов стало составлять почти 135 тыс.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в стране свыше 995 тысяч человек вылечились от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля в министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили, что в республике число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 64 932.

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