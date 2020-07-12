Москва, , 16:37 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано 10 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 12 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:32 мск в аэропорту «Шереметьево» был задержан один рейс, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» был задержан один рейс; в аэропорту «Домодедово» было задержано два рейса, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 11−12 июля в Москве и Подмосковье после прохлады вернётся жаркая погода.