12 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Временные госпитали размещены в крупных капитальных сооружениях — это торговые центры и спортивные сооружения. Подобная практика есть во всех странах, которые переживают эпидемию.

Наталья Стрельцова, Екатерина Калаева, , 18:26 — REGNUM Временные госпитали в Москве и Московской области организовали по распоряжению Мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева для борьбы с коронавирусом. Корреспонденты ИА REGNUM обошли пять объектов. То, что они увидели — в фоторепортаже.

Осторожно коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Временные госпитали размещены в крупных капитальных сооружениях — это торговые центры и спортивные сооружения. Подобная практика есть во всех странах, которые переживают эпидемию. Это удобно в связи с большими пространствами, где много воздуха и хорошая вентиляция. Временные госпитали необходимы на случай пиковых нагрузок на больницы в период эпидемии, об этом сообщал Мэр Москвы.

Резервные медицинские центры будут использоваться в случае вспышки коронавирусной инфекции. Каждый госпиталь закреплен за крупной многопрофильной больницей.

Госпиталь, расположенный в выставочном комплексе «Крокус Экспо», работает и принимает пациентов. Медицинские работники проходят на территорию по специальным спискам и пропускам. Для пациентов, находящихся на лечении, можно оставить передачу, но посетители к больным не допускаются, даже родственники, так как помещение, где размещают пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, находится в третьей зоне опасности.

В связи с нормализацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области часть помещений, изначально отданных под временный госпиталь, освободили от оборудования. В «Крокусе» теперь площадь готовят к началу выставочной деятельности.

Временный госпиталь на территории ВДНХ разместили в выставочном павильоне №75. Доступ к госпиталю по всему периметру закрыт забором, въезд на территорию — по специальным пропускам через КПП. Госпиталь был оборудован и сдан, но не принял ни одного пациента. Сейчас он за консервирован.

В качестве объекта для временного госпиталя был выбран «Экспоцентр» на Красной Пресне. СМИ в конце мая сообщали, что, согласно словам представителя департамента капитального ремонта мэрии Москвы, госпиталь не был достроен, из-за чего не принимал пациентов. Сегодня ремонтных работ на территории «Экспоцентра» не наблюдается. Отметим, что каких-либо признаков того, что перед нами расположен госпиталь, у комплекса на Красной Пресне нет.

В мае этого года СМИ опубликовали информацию о госпитале для больных COVID-19, строящемся в Ледовом дворце «Крылатское». Сегодня на территории дворца тишина, а в окрестностях изредка встречаются бегающие спортсмены и велосипедисты. Спортивный комплекс отделен высокой решеткой, за которой не видно ни одного человека как на улице, так и в помещении через окна. Единственное, что говорит о наличии госпиталя в стенах «Крылатского» — красные вывески с надписью «Первичный прием пациентов» и «Выписка пациентов».

Самым, кажется, необычным местом для учреждения госпиталя является парк «Сокольники». Выставочный центр, в котором разместили стационар для заразившихся, располагается непосредственно на территории парка развлечений, а большое количество отдыхающих людей будто опровергает возможность приема пациентов.

На отгороженной территории видны немногочисленные рабочие — спросить о чем-либо ввиду отделяющего расстояния, а также их занятости, не представляется возможным. Однако очевидно, что работы не закончены, это подтвердил выходящий с территории охранник.

СМИ выдают точные числа относительно возможного количества пациентов в «Сокольниках». Так, РИА Новости приводят комментарий заместителя мэра столицы Петра Бирюкова. Спикер говорит, что временный госпиталь в парке сможет принять 1200 пациентов. Уточним, что «Экспоцентр» на Красной Пресне, согласно этому же источнику, при необходимости вместит 4000 человек, а «Крылатское» — 1300. По сообщениям в СМИ, в «Крокусе» планировалось оборудовать 1500 коек и на ВДНХ ещё 1779.