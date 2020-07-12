Москва, , 15:55 — REGNUM Несоблюдение простыми гражданами мер эпидемиологической безопасности является фактором возможности возникновения второй волны эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 12 июля заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

«Динамика развития эпидемии, в том числе возможный новый подъем заболеваемости — так называемая «вторая волна», зависит от трёх простых факторов — наличия источника инфекции (больные люди), наличия восприимчивого организма (здоровые, еще не болевшие люди) и условий для передачи инфекции от одних другим», — заявил Чуланов.

Также он отметил, что соблюдение профилактических мер воздушно-капельных инфекций таких как ношение масок, частое мытьё рук, соблюдение социальной дистанции, изоляция заболевших, — могут позволить замедлить развитие эпидемии и предотвратить вторую волну.

«Поэтому ответственное отношение каждого к себе и близким, использование масок, является реальным вкладом в борьбу с болезнью», — подчеркнул главный инфекционист.

При этом Чуланов отметил, что крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в таких странах, как США и Индия, является следствием несоблюдения данных мер профилактики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории России было выявлено 6 615 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число стало достигать 727 162.