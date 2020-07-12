Москва, , 15:11 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что есть вероятность того, что второй волны распространения коронавируса в России удастся избежать. Об этом Песков заявил сегодня, 12 июля, в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

По словам Пескова, российские власти показали слаженную работу, которая позволила выйти из пика пандемии с наименьшими потерями. Динамика выявления заболевших дает надежду на то, что каких-то новых пиков заражения коронавирусом в России не будет.

«Я, наверное, выражу свою личную точку зрения, что все ведомства, все министерства, все структуры правительства и в целом руководство страны сработали как слаженный механизм во время этого кризиса», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что экономический кризис, вызванный пандемией, еще только начинается.