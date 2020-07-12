Салехард, , 14:48 — REGNUM В Ямальском районе зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в двух стойбищах. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Из тундры 10 и 11 июня рейсами санавиации были эвакуированы 24 человека, которые имели контакт с зараженным коронавирусом. Они размещены в обсерваторе и находятся под наблюдением медиков.

Первый забор анализов на коронавирус показал у них отрицательный результат. По предварительной оценке, все контактные находятся в удовлетворительном состоянии, отметила Татьяна Бучкова.

Как ранее сообщало РЕ, на Ямале за минувшие сутки подтверждены 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в ЯНАО на 12 июля зарегистрировано 7 954 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 3 028 пациентов, 56 человек скончались.