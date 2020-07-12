Кишинёв, , 14:54 — REGNUM В Молдавии скончались примар (глава) села Кетриш Фалештского района Зинаида Дьякону и глава села Дубна Сорокского района Валериан Прутяну, ранее заболевшие COVID-19. О смерти чиновников сообщили 12 июля в пресс-службе Демократической партии Молдавии.

В политической силе выразили соболезнования родственникам, семьям, коллегам и односельчанам умерших, отметив, что Зинаида Дьякону и Валериан Прутяну были «преданными своему делу примарами и всю жизнь боролись за лучшую жизнь для сельчан».

Напомним, в Молдавии за предыдущие сутки выявили 284 новых случая заражения коронавирусом. В стране за весь период пандемии было выявлено 19 208 инфицированных, скончался 641 человек.

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