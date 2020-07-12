Хабаровск, , 14:53 — REGNUM Новые несогласованные акции в поддержку арестованного по подозрению в соучастии в тяжких преступлениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске прошли без задержаний их участников правоохранительными органами. Об этом 12 июля сообщает ТАСС.

По данным источника, жители Хабаровска после окончания акций разошлись по домам, и полиция не стала никого задерживать.

При этом уточняется, что официальной информации о численности участников сегодняшних акций в поддержку арестованного краевого губернатора пока нет, однако по оценкам СМИ на этот раз в них принимали участие несколько сотен человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июля стало известно, что на несогласованный митинг в поддержку арестованного по подозрению в соучастии в тяжких преступлениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пришло от 10 до 12 тысяч человек.

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