Москва, , 14:12 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал невеждами тех, кто не верит в существование коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что в России есть некие люди, которые все еще не верят в существование коронавируса SARS-CoV-2. Он спросил мнение Пескова на этот счет, который сам перенес коронавирусную инфекцию.

«Как минимум они кажутся невеждами, в худшем случае безумцами. Эта болезнь существует и эта болезнь особенная», — сказал пресс-секретарь президента России.