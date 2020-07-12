Москва, , 14:53 — REGNUM Решение о штрафе на сумму в 120 млн руб. в отношении главного редактор телеканала «Царьград» Дарьи Токаревой за фейковые новости про коронавирусную инфекцию вынес мировой суд Тверского района Москвы. Об этом 12 июля сообщили в суде, передает ТАСС.

«Суд вынес два постановления, признав виновной Токареву по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо ложной общественно значимой информации)», — рассказали в суде.

Также там отметили, что суд, в ходе рассмотрения иска Роскомнадзора, пришел к выводу, что главред телеканала допустила распространение посредством сайта «Царьград» несоответствующей действительности информации о коронавирусной инфекции, а также о механизмах распространения последней и вакцинации от нее.

«Суд принял решение назначить ей наказание в виде штрафа по 60 тыс. рублей по каждому инциденту», — заявили в мировом суде.

При этом уточняется, что в вызвавших иск статьях были приведены слова эксперта, вызвавшие претензии со стороны Роскомнадзора, которые 25 и 26 марта опубликовал сайт «Царьграда», а затем удалил. Несмотря на это ведомством были составлены и поданы в суд материалы на Токареву.

Кроме этого, главный редактор была признана семь раз виновной по ч. 3 ст. 13.15 КоАП (незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий) и получила за все эти случаи штрафы по 30 тыс. руб., так как суд установил, что 9, 11 и 12 марта на сайте телеканала без согласия законных представителей указали информацию о несовершеннолетних и опубликовали фотоматериалы.

При этом апелляции Дарьи Токаревой на данные решения мировых судей Тверского района Москвы были отклонены.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля стало известно, что Роскомнадзор передал МВД материалы для привлечения иностранных СМИ — иностранных агентов к ответственности за распространение фейков о голосовании по поправкам к Конституции.