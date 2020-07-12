Владимир, , 13:46 — REGNUM Во Владимирской области 12 июля подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

По пять случаев выявлено в Коврове, Петушках, Муроме, Вязниках и Владимире, четыре — в Юрьеве-Польском, по три — в Кольчугино, Судогде и Собинке, по два — в Александрове и Гороховце, один — в Красной Горбатке.

Всего в области зарегистрированы 4917 носителей вируса: 866 — во Владимире, 745 — в Гусь-Хрустальном, 586 — в Петушках, 420 — в Муроме, 386 — в Александрове, 358 — в Коврове, 290 — в Собинке, 250 — в Вязниках, 216 — в Юрьеве-Польском, 171 — в Кольчугино, 146 — в Судогде, 124 — в Киржаче, 100 — в Меленках, 83 — в Суздале, 70 — в Камешково, 41 — в Радужном, 35 — в Красной Горбатке, 30 — в Гороховце.

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