Тирасполь, , 13:49 — REGNUM В Приднестровье 11 июля выявили девять новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 12 июля пресс-служба Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Инфицированные коронавирусом были выявлены в Григориополе (один человек), в Дубоссарском районе (два человека), в Бендерах (один случай), в селе Карагаш (один случай), в селе Кицкан (один случай), в Рыбнице (один инфицированный), в селе Зозуляны (один случай) и один случай в селе Бутучаны.

Всего в Приднестровье было выявлено 1302 случая инфицирования коронавирусом, 1106 человек выздоровели, 49 умерли.