Киев, , 13:48 — REGNUM Министерствами здравоохранения и социальной политики Украины разрабатывается план реформирования психиатрической системы на Украине. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, сообщает 12 июля УНН.

По словам Степанова с 1 июля и до конца 2020 года были приняты «антикризисные шаги» для того, чтоб довести финансирование психиатрических больниц на Украине до уровня прошлого года.

Он также добавил, что отдельно идет разработка плана, общение с Министерством социальной политики, так, как по его словам, психиатрическая служба в стране «стоит на стыке» с Министерством социальной политики и социальными службами.

«Каким образом нам создать именно действенную психиатрическую службу, действенное предоставление (помощи — ИА REGNUM) людям, которые больны психиатрическими заболеваниями. Конечно, мы это сделаем. На это только нужно время. Это невозможно сделать за месяц», — цитирует Степанова УНН.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в результате второго этапа медицинской реформы на Украине, психиатрические лечебницы на Украине недополучают 50−80% средств.