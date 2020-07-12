Волгоград, 12 июля 2020, 13:04 — REGNUM В Волгоградской области 12 июля подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.
Всего в регионе зарегистрировано 7428 носителей вируса. Лечение проходят 3401 пациент, в том числе 175 детей. С подозрением на вирус госпитализированы 1983 человека.
Выписаны 3979 человек, 48 пациентов скончались.
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