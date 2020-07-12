Саранск, , 12:54 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12 июля после окончательного гистологического подтверждения отражен новый летальный случай. Общее число умерших после заражения коронавирусом в республике достигло 29 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.

Скончалась Наталья Красавина, регистратор поликлиники МРЦКБ (Мордовской республиканской центральной клинической больницы). Женщине было 49 лет, лечение она проходила в Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова.

«Основной диагноз — новая коронавирусная инфекция, осложнившаяся субтотальной двусторонней пневмонией с отеком легких и развитием острой дыхательной недостаточности», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 12 июля выявлено 37 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 3829 случаев заражения SARS-CoV-2. За последние сутки выписаны с выздоровлением 33 человека, всего выздоровел 2741 житель республики. Таким образом, более 71,55% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели.

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