Салехард, , 12:52 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки подтверждены 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

За сутки выявлено 43 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов. Основные очаги заражения на 12 июля: Новый Уренгой — 30 положительных тестов; Губкинский — 48; Муравленко — 25; Тарко-Сале — 16.

Всего с начала пандемии в ЯНАО на 12 июля зарегистрировано 7 954 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 3 028 пациентов, 56 человек скончались.