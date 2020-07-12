Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области за сутки выздоровели 119 пациентов, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 июля.

«За весь период в области выздоровели уже 8 тыс. 73 заболевших, в том числе за последние сутки — 119», — уточняется в сообщении.

Вместе с тем в настоящее время в стационарах проходят лечение 639 пациентов, из них 33 — в тяжёлом состоянии. Коечный фонд заполнен на треть. Под медицинским наблюдением остаются 5,7 тыс. человек.

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