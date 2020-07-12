Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM В Ростовской области за сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 июля.

Так, от осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 69-летний мужчина и 79-летняя женщина. Оба страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также рядом других заболеваний.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области за весь период пандемии составило 163 человека.

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