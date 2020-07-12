Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 июля.

Положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили жители 18 городов и районов. В частности, в Ростове-на-Дону за сутки выявили 46 новых носителей инфекции, в Шахтах — восемь, в Батайске — шесть. Большинство из них (около 45%) — жители региона в возрасте от 46 до 65 лет, треть — в возрасте от 18 до 45 лет.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом на Дону за весь период пандемии достигло 10 тыс. 726 человек.