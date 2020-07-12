Тюмень, , 12:27 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии на 12 июля в Тюменской области зафиксировано 4 035 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них 2 478 человек выздоровели, 20 пациентов с COVID-19 скончались.

В медицинских учреждениях региона на 12 июля семь пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.