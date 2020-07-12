Нижний Новгород, , 12:26 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 12 июля выявлено 222 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 20 129 случаев, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 14 184 нижегородца, то есть более 70,46% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. За последние сутки выписаны 97 человек. 293 нижегородца скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки умерли пятеро жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Приволжском федеральном округе на утро 12 июля выявлено 85 005 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, более 23,69% случаев заражения SARS-CoV-2 в Поволжье приходятся на Нижегородскую область. Среди российских регионов по абсолютного числу выявленных заражений коронавирусом область стабильно занимает четвёртое место.

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