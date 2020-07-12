Пермь, , 12:07 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 12 июля, скончались семь пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, от COVID-19 умерли четыре человека. Причиной летального исхода еще трех пациентов называют сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в регионе выявлено 4 403 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 3 340 пациента. Скончались 159 пациентов: 94 — от коронавирусной инфекции, 65 — от сопутствующих заболеваний.

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