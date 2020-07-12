Пермь, , 12:05 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 12 июля, подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечение получают 23 пациента. В амбулаторных условиях под наблюдением медиков находятся 38 человек. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 трое детей, 23 мужчин и 35 женщин.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,4%, коэффициент распространения — 0,99 (на 11 июля — 1,2).

С начала пандемии в регионе выявлено 4 403 носителя SARS-CoV-2. Оправились от болезни 3 340 пациентов. Скончались 159 пациентов: 94 — от коронавирусной инфекции, 65 — от сопутствующих заболеваний.

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