Москва, , 12:13 — REGNUM Поздравительную телеграмму участникам праздничных мероприятий, которые посвящены 60-летию Всероссийского детского центра «Орлёнок», направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительного послания 12 июля размещен на официальном сайте Кремля.

«Приветствую участников праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию Всероссийского детского центра «Орлёнок», — говорится в телеграмме.

Также в ней сообщается, что юбилей такого легендарного лагеря, как «Орленок», является большим и значимым событием и для его коллектива, и для многих поколений «орлят».

"Расположенный на черноморском побережье Краснодарского края, Всероссийский детский центр по праву славится красотой уникальной южной природы, особой, гостеприимной атмосферой и сложившимися традициями, и, конечно, тем, что на протяжении долгого времени он является местом притяжения для мальчишек и девчонок из всех регионов нашей страны», — подчеркнул в своем поздравлении российский лидер.

Кроме этого, он указал, что в лагере всегда много важных и интересных для детей дел, таких как культурные и спортивные программы, фестивали и соревнования, экскурсии и туристические походы, встречи с приглашёнными гостями — политиками и общественными деятелями, космонавтами и олимпийскими чемпионами, артистами и музыкантами.

«И надо обязательно поучаствовать во всех мероприятиях и ещё успеть поплавать в тёплом и ласковом море», — уточнил Путин.

При этом глава государства отметил, что настолько насыщенный и хорошо организованный отдых детей является результатом «востребованного, поистине самоотверженного труда воспитателей и вожатых «Орлёнка», педагогов и медицинских работников, представителей других специальностей», а также их искренней, заботливой любви к своим воспитанникам.

Напомним, Всероссийский пионерский лагерь «Орлёнок» был создан согласно распоряжения Совета министров РСФСР и приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 1958 года близ села Ново-Михайловка (ныне посёлок городского типа Новомихайловский) Туапсинского района Краснодарского края и открыт в 1960-м. В настоящее время этом крупнейшее в современной России из федеральных учреждений отдыха и оздоровления детей, ежегодно принимающее около 20 тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 16 лет.