Калуга, , 12:55 — REGNUM 49 положительных тестов на коронавирус подтверждёно в Калужской области за последние сутки, сообщает 12 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 656 положительных тестов. 1 тыс. 952 человека находятся на лечении, 4 тыс. 653 человека выздоровели, 51 человек умер.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (512), в Обнинске (321), в Боровском районе (209), Малоярославецком районе (154), в Жуковском районе (145) и в Козельском районе (103).

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