Ижевск, , 11:43 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 12 июля выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1792 случая заражения SARS-CoV-2, сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Александр Бречалов.

Большинство новый носителей вируса выявлено в Ижевске — 17 человек, восемь — в Кизнерском районе, семь — в Можге, три — в Завьяловском районе, по два — в Вавожском, Алнашском, Можгинском и Игринском районах, по одному — в Балезинском и Малопургинском районах.

Полностью выздоровел 1361 человек, то есть более 75,94% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели. За последние сутки выписаны четверо граждан. 32 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. За сутки число летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц максимальное число случаев заражения, выявленных в Удмуртии за сутки, составляло 38. Указанное число новых носителей вируса было зарегистрировано по состоянию на 7 июля. В течение прошедшей максимальное число новых случаев фиксировалось по состоянию на 10 июля — 49.

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