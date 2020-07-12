Тель-Авив, Израиль, , 11:41 — REGNUM В Тель-Авиве израильские силы правопорядка задержали 19 человек, устроивших беспорядки после акции протеста самозанятых и представителей малого бизнеса. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба полиции Израиля.

Вечером 11 июля в Тель-Авиве на площади Ицхака Рабина состоялся митинг самозанятых и представителей малого бизнеса. Митингующие потребовали увеличения мер финансовой поддержки со стороны правительства, которые, по их мнению, либо недостаточны, либо их вообще нет.

После митинга несколько десятков протестующих перекрывали улицы, нападали на стражей порядка, распыляли слезоточивый газ и кидали в них бутылки. Трое полицейских получили легкие ранения.

В итоге израильская полиция задержала 19 человек.

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