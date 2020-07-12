Тель-Авив, Израиль, , 11:35 — REGNUM В Тель-Авиве вечером 11 июля состоялась масштабная акция протеста против экономической политики правительства во время пандемии коронавирусной инфекции.

По данным полиции в акции приняли участие более 10 тысяч человек. В основном это самозанятые и представители малого бизнеса. Все они требуют увеличения финансовой поддержки от властей, которая, по их словам, либо крайне мала, либо ее вообще нет.

Напомним, что в Израиле наблюдается отчетливая вторая волна пандемии коронавируса. Власти вынуждены вновь ввести непопулярные ограничительные меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле с момент начала пандемии выявлено 37,4 тыс. случаев COVID-19. Скончались 354 человека.