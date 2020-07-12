Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Администрация социального новостного сайта Reddit заявила, что продолжит выполнять запросы данных от властей Гонконга.

Reddit

Напомним, что после принятия в Китайской Народной Республике поправок к закону о национальной безопасности, которые ужесточают контроль материкового Китая над Гонконгом, многие мессенджеры и социальные сети приостановили сотрудничество с властями автономии. В частности, некоторые мессенджеры заявили, что не будут передавать властям Гонконга данные о пользователях.

Однако администрация Reddit заявила, что будет выполнять запросы властей Гонконга, если таковые поступят.

Дело в том, что в 2019 году Reddit получил от китайского технологического гиганта Tencent инвестиции в размере 150 миллионов долларов США.

Стоит отметить, что основная аудитория Reddit — это жители США, а также Европы.