Курган, , 11:13 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Из них з сутки в Кургане — 31 положительный тест, в Шадринске — 19.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 12 июля по данным штаба зарегистрировано 1 432 случая заражения SARS-CoV-2.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.ру», с начал пандемии в Курганской области выздоровели 643 человек, двое скончались.

Оперативный региональный штаб данные по числу излечившихся и скончавшихся очередной раз не предоставил.