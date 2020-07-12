Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки подтверждено 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 12 июля сообщили в федеральном оперативном штабе. Уровень выявления второй день остается на уровне ниже 50 случаев в сутки.

С учетом новых данных в Ленобласти за всё время пандемии зафиксировано 5037 случаев заражения SARS-CoV-2.

Выздоровели за это время 4254 человек, в том числе 10 человек — за последние сутки.

Список летальных исходов за сутки не увеличился и составляет 37 случаев смерти жителей Ленинградской области.

В целом регион находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

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