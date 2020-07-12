Екатеринбург, , 11:05 — REGNUM В Свердловской области за 11 июля подтвердили заражение коронавирусом ещё у 286 человек. Об этом сообщает оперштаб.

В Екатеринбурге обнаружено 175 новых носителей. Также они выявлены в Алапаевске, Асбесте, Белоярском, Артёмовском, Берёзовском, Арамильском городском округе, Верхней Салде, Богдановиче, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Карпинске, Дегтярске, Нижней Салде, Первоуральске, Сухом Логе, Ивделе, Ревде, Горноуральском городском округе, Ирбитском районе, Качканаре, Каменске-Уральском, Невьянске, Каменском районе, Нижнесергинском районе, Реже, Нижнем Тагиле, а также в Тугулымском, Североуральском, Серовском, Шалинском и Туринском городских округах.

Всего на Среднем Урале зафиксировано уже 15 909 случаев заражения. За сутки один человек умер от COVID-19, а за весь период — 157.