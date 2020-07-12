Байонна, , 11:04 — REGNUM Во Франции скончался 59-летний водитель автобуса общественного транспорта, который был избит пассажирами за требование надеть защитные маски. Об этом 9 июля, сообщают французские СМИ.

Инцидент произошел в 5 июля в городе Байонне. Водитель автобуса потребовал от пассажиров надеть защитные маски, как того требуют правила на период пандемии. Однако в ответ четверо пассажиров начали избивать водителя. Пострадавший был госпитализирован.

Четверо нападавших укрылись у одного своего знакомого. Все пятеро были арестованы. Им предъявлены обвинения, при этом двоим — в непредумышленном убийстве.

Водитель скончался в больнице от полученных травм.

8 июля местные жители по инициативе супруги водителя организовали «белый марш». Процессия прошла от автобусной остановки, где произошла трагедия, до двора коммунальной больницы.