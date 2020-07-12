Лондон, , 11:42 — REGNUM Отказ от ношения индивидуальной защитной макси в период пандемии коронавирусной инфекции должен стать социально неприемлемым. Такое мнение 12 июля высказало одно из официальных научных лиц Великобритании, слова которого приводит телеканал CNN.

«Отказ от ношения маски во время пандемии Covid-19 должен быть <…> социально неприемлемым», — цитирует представителя научной сферы, имя которого не называется, CNN.

Также он отметил, что такой отказ должен быть настолько же социально неприемлем как нахождение за рулем автомобиля в нетрезвом виде или езда на нем без пристегнутого ремня безопасности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, сбежавшая из Китая в США, выступила с утверждением, что власти Китая знали о коронавирусной инфекции задолго до того, как они объявили об этом.