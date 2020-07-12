Москва, , 10:51 — REGNUM В Российской Федерации за сутки выявлено 6615 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6615 в 84 регионах», — сообщают в штабе.

Уточняется, что в 1491 случае (22,5%) клинических проявлений нет.

Таким образом общее число выявленных случаев COVID-19 в России с момента начала пандемии достигло 727 162. Случаи COVID-19 зарегестрированы во всех субъектах Федерации.