Нур-Султан, 12 июля 2020, 10:36 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1798 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает казахстанская межведомственная комиссия.
«Зарегистрированы 1798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в комиссии.
Также уточняется, что из них 737 случаев с симптомами, 1061 случай — без симптомов.
Наибольшее число новых случаев заболевания COVID-19 за сутки выявлено в Атырауской области — 269, далее идет Алма-Ата (242) и Карагандинская область (158).
Таким образом, с начала пандемии в Казахстане выявлено 58 253 случая COVID-19.