Нур-Султан, , 10:36 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1798 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает казахстанская межведомственная комиссия.

«Зарегистрированы 1798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в комиссии.

Также уточняется, что из них 737 случаев с симптомами, 1061 случай — без симптомов.

Наибольшее число новых случаев заболевания COVID-19 за сутки выявлено в Атырауской области — 269, далее идет Алма-Ата (242) и Карагандинская область (158).

Таким образом, с начала пандемии в Казахстане выявлено 58 253 случая COVID-19.