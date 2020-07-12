Екатеринбург, 12 июля 2020, 10:35 — REGNUM В Екатеринбурге скончался Михаил Шаравин, который в феврале 1959 года одним из первых нашёл на Горе мертвецов палатку туристической группы Игоря Дятлова. Об этом пишут СМИ.
Ему было 84 года. По данным Ura.ru, с ним простились 8 июля в траурном зале горбольницы № 23. Такую информацию сообщили прессе в Фонде памяти группы Дятлова.
Как сообщало ИА REGNUM, девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли на Горе мертвецов в феврале 1959 года. 11 июля Генпрокуратура России назвала свою версию причин трагедии. По данным ведомства, людей погубила снега лавина. Часть исследователей уже поставили эту версию под сомнение.
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