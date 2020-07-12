Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM В Екатеринбурге скончался Михаил Шаравин, который в феврале 1959 года одним из первых нашёл на Горе мертвецов палатку туристической группы Игоря Дятлова. Об этом пишут СМИ.

Палатка группы Дятлова, частично раскопанная из снега. 1959

Ему было 84 года. По данным Ura.ru, с ним простились 8 июля в траурном зале горбольницы № 23. Такую информацию сообщили прессе в Фонде памяти группы Дятлова.

Как сообщало ИА REGNUM, девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли на Горе мертвецов в феврале 1959 года. 11 июля Генпрокуратура России назвала свою версию причин трагедии. По данным ведомства, людей погубила снега лавина. Часть исследователей уже поставили эту версию под сомнение.

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