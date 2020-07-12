Киев, , 10:22 — REGNUM Без электроснабжения в результате плохих погодных условиях на Украине остались сто населенных пунктов на территории трех областей. Об этом 12 июля сообщает украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7.00 (время совпадает с мск.) 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) и в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в результате непогоды были обесточены 54 населенных пункта в Львовской области, 29 — в Ровенской и ещё 17 — в Закарпатской.

Кроме этого, сообщается, что бригады областных обслуживающих энергетических структур привлечены к ликвидации последствия непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля стало известно, что в Марий Эл в результате ураганного ветра были повреждены линии электропередачи в Горномарийском и Юринском районах, а также в Козьмодемьянске.