Хабаровск, , 10:12 — REGNUM В Хабаровске снова проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Об этом сегодня, 12 июля, сообщают местные СМИ.

Протест Nathan Keirn

Официальной информации о численности протестующих пока нет, но местные СМИ отмечают, что их значительно меньше, чем накануне.

Уточняется, что на центральных улицах Хабаровска прошел автопробег в поддержку Фургала. Группа жителей устроила шествие по улице Ленина. Затем граждане собрались у здания правительства края с требованием открытого суда над губернатором.

Правительство Хабаровского края обратилось к жителям региона с просьбой не участвовать в стихийных акциях. Власти напомнили, что любые митинги сейчас считаются несанкционированными и их участники могут быть привлечены к ответственности.

Напомним, что губернатор Фургал был задержан по обвинению в организации убийств. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей в 2004—2005 годах. Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области.

После задержания Фургал был отправлен в Москву. Там суд его арестовал.

В Хабаровске накануне состоялась акция в поддержку Фургала. Жители требуют вернуть губернатора в регионе и судить там, а не в Москве. По разным регионального МВД в ней участвовали от 10 до 12 тыс. человек. При этом акция была несогласованной. В МВД также отметили, что организаторами акции выступили члены политической команды Фургала.