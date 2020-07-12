Москва, , 09:45 — REGNUM Наиболее высокий уровень заболеваемости туберкулезом на территории России зафиксирован в Чукотском автономном округе, где на 100 тысяч населения 136,9 выявленных впервые случаев данного заболевания. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, 12 июля приводимые RT.

По информации ведомства, на втором месте в России по данному показателю находится Республика Тува с 119,3 случая, на третьем Кемеровская область — 93,7 случая, на четвёртом — Приморский край с 93,4 случая и на пятом Еврейская АО — 91,9 случая.

Также высокая заболеваемость туберкулезом отмечена в Новосибирская область (87,7 случая на 100 тыс. населения), Хабаровском крае (80 случаев), Астраханской области (77,9 случая), Алтайском крае (77,6 случая) и Иркутской области (74,1 случая).

При этом наиболее низким данный показатель является в Ненецком автономном округе, где он составляет 4,6 случая на 100 тысяч человек, а также в Белгородской — 14,2 случая и Вологодской — 14,9 случая областях.

Отметим, в общей сложности на территории России в минувшем году было выявлено 60,5 тысячи пациентов с туберкулезом, что в среднем по стране составило 41,2 случая на 100 тысяч человек.