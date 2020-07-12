Ханты-Мансийск, 12 июля 2020, 09:23 — REGNUM В Югре за минувшие сутки подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Основные очаги заражения за сутки: Когалым — 39 положительных тестов; Сургут — 36; Нижневартовск — 33; Нягань — 27; Сургутский район — 27; Ханты-Мансийск — 25.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 12 июля зарегистрировано 12 204 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 6 861 пациент, 91 человек скончался.
Коэффициент распространения инфекции в регионе на 12 июля составляет 0,96.