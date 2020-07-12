Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Родственники погибших туристов группы Игоря Дятлова продолжат добиваться расследования уголовного дела по факту их гибели. Об этом журналистам сообщил адвокат общественного фонда памяти туристов Евгений Черноусов.

В интервью «Эху Москвы» он предположил, что проведённая прокуратурой проверка по факту трагедии носила формальный характер. При этом, по его мнению, основным мотивом проверочных мероприятий якобы стало сокрытие факта техногенной катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, группа в количестве девяти человек погибла в ночь на 2 февраля 1959 года на склоне Горы мертвецов на Северном Урале. Начатое уголовное дело так и не было расследовано, его списали в архив. Спустя 60 лет Генпрокуратура объявила о намерении провести проверку по факту гибели туристов. А 11 июля ведомство огласило свои выводы. По его данным, туристы якобы погибли из-за снежной лавины.

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