Москва, , 08:39 — REGNUM Российские потребители больше не будут тратить свои денежные средства на действия, связанные с приборами учета электрической энергии, что позволит им сэкономить 5−20 тыс. руб. Об этом 11 июля сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго РФ.

Также указывается, что теперь эти расходы будут обязаны нести гарантирующие поставщики и сетевые компании, которые вместе с властями региона смогут решать, какие электросчетчики будут стоять в домах граждан — обычные, или т.н. «умные».

Помимо этого, потребители теперь не будут ответственны за обслуживание и поверку электросчетчиков, и им нужно будет только следить за сохранностью последних, находящихся на частной территории.

Кроме этого, уточняется, что с 2022 года будут устанавливаться только «умные» счетчики и что данные нововведения не затронут счетчики по расходу воды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюменской области жителям некоторых многоквартирных тобольских домов управляющие компании выставили счёт за уборку снега в мае и июне.