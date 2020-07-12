Москва, , 07:56 — REGNUM Родственники советского конструктора Сергея Королёва пригласили американского бизнесмена Илона Маска посетить Москву, рассказал внук основателя отечественной ракетно-космической отрасли Андрей Королёв телеканалу «Звезда».

11 июля основатель американской частной ракетно-космической компании SpaceX Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter о недавнем разговоре с членами семьи Королёва. Внук конструктора Андрей Королёв объяснил, что разговор состоялся по инициативе Маска.

Он отметил, что после успешного запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем отправил Маску поздравительное сообщение. Американский бизнесмен предложил пообщаться по видеосвязи.

Андрей Королёв добавил, что разговор продолжался около 20 минут. Собеседники обсудили будущие проекты SpaceX, а также семья Королёва пригласила Маска в Москву, чтобы показать «исторические космические места». Маск сделал ответное приглашение, предложив посетить заводы SpaceX и один из запусков.

«В общении он очень приятный, очень весёлый, очень позитивный человек. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки… считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — отметил Андрей Королёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля на странице госкорпорации «Роскосмос» в социальной сети Twitter поправили Маска, отметив, что Сергей Королёв был лучшим в ракетно-космической отрасли, а не одним из лучших.

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