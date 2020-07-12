Екатеринбург, , 07:36 — REGNUM Туристы группы Игоря Дятлова погибли из-за сошедшей лавины, травм и переохлаждения. Об этом заявил журналистам зам. главы управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьянов.

Он отметил, что лавина якобы сошла в месте, где дятловцы разбили палатку. Туристы её покинули, а затем не могли найти снова. При этом на улице было до минус 45 градусов. В итоге люди погибли.

Таким образом, по данным прокуратуры, вопрос о причинах гибели девяти человек закрыт. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, ряд исследователей поставил выводы ведомства под сомнение. Также граждане заявляют, что палатка была найдена в 1959 году не там, где её изначально установили туристы, и полагают, что кто-то её переставил для того, чтобы что-то скрыть.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на склоне «горы мертвецов». Погибли девять туристов, среди которых были студенты и выпускники Уральского политехнического института им. С.М. Кирова.

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