Мельбурн, Австралия, , 07:19 — REGNUM В австралийском штате Виктория за прошедшие сутки выявили 273 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что уже в течение недели в штате выявляют более ста случаев заражения SARS-CoV-2 ежедневно. Рекорд по числу зараженных, выявленных за одни сутки, штат поставил 10 июля — тогда было подтверждено 288 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Также за 11 июля в штате скончался один пациент. Таким образом, общее количество жертв осложнений COVID-19 во всей Австралии достигло 108 человек.

В связи с бурным ростом числа инфицированных столица штата Виктория Мельбурн была закрыта на шестинедельный карантин. Также соседние с Викторией штаты закрыли свои внутренние границы для предотвращения распространения заболевания.

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