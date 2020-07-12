Берлин, , 07:08 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 248 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха, ведущий статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в ФРГ.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 198 804. Также за 11 июля в Германии скончались три пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, стали 9063 человека.

По-прежнему наиболее пострадавшими от пандемии COVID-19 федеральными землями Германии остаются Бавария, Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Также отмечается, что уже в ФРГ выздоровели 184,6 тысяч пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Германия поставила Косово шесть тысяч тестов на выявление коронавируса нового типа.

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